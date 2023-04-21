Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман России со священным праздником Ураза-байрам. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что последователи ислама с уважением относятся к своей многовековой истории и традициям, а также приобщают к ним молодых людей. Он поблагодарил мусульман за ведение межрелигиозного и межнационального диалога, а также за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего, — говорится в послании Путина.

Отдельно он отметил роль мусульман в проведении военной операции на Украине. Президент России заявил, что бойцы проявляют отвагу и взаимовыручку с целью защитить Россию.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей. Строительство в результате было приостановлено.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что под строительство мусульманского храма будет выделен участок рядом с метро «Косино», размер которого, по словам Собянина, будет не 40 тысяч кв. м, а 2,5 тысячи кв. м. Просьба о выборе другого места для строительства храма поступила мэру также и от патриарха Кирилла.