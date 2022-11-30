Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников, а также выделить финансовую помощь властям регионов, которые нуждаются в поддержке. Глава РФ подчеркнул на совещании кабинета министров, что сделать это необходимо в январе 2023 года.

В январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются в этой помощи и это нужно сделать в начале (следующего. — NEWS.ru) года, — отметил Путин.

По словам главы государства, обязательства по уровню зарплат бюджетников должны выполняться.

Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже, — сказал он.

Путин отметил, что для регионов, которые не добирают какой-то процент, был сделан люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, отклонение могло составлять до 5%.

Он отметил, что люфт не должен восприниматься оправданием «рассматривать ситуацию таким образом, что, если разрешается исполнить целевые показатели на 95%, то есть возможность на 100% исполнять или нет, все равно будем 95% и так будем в будущем поступать постоянно».

Кроме того, в ходе правительственного совещания президент поставил задачу добиться реального повышения доходов россиян. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам.

Путин также подчеркнул, что в 2022 году в России нужно решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. Как подчеркнул глава государства, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.