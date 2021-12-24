Путин призвал создать в 2022 году условия для повышения зарплат

В 2022 году в России нужно создать условия для повышения зарплат, решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать всё для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании кабмина, которое прошло в режиме видеоконференции. Как подчеркнул глава государства, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.

По словам президента, роста социальных пособий недостаточно — нужно создавать условия для снижения издержек бизнеса и повышения зарплат. Путин подчеркнул, что вопрос повышения доходов граждан является ключевым.

Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции, — сказал он.

Как пояснил российский лидер, особое внимание в наступающем году нужно уделить реализации программ занятости для молодёжи и работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро. В первую очередь, по его словам, речь идёт о моногородах.

Кроме того, как пояснил Путин, нужно помогать бизнесу, чтобы он мог высвобождать средства для повышения зарплат, сохранения действующих рабочих мест и создания новых.

Накануне на большой пресс-конференции Путин заявил, что правительство в новом 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции — 8,22%. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Ранее президент сообщил, что уже к середине 2021 года экономика России восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Теперь, по его словам, необходим качественный рост и трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей, фронтальное развитие инфраструктуры.