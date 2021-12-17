Путин: экономика РФ вышла на уровень до начала пандемии летом этого года

Экономика России уже к середине 2021 года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он отметил, что теперь необходим качественный рост и трансформация всей экономической жизни.

Уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень. Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое относительно быстрое восстановление экономической динамики — это ощутимый, видимый результат работы всего делового сообщества, — сказал Путин.

Глава государства анонсировал новый этап в развитии российской экономики. По его словам, сейчас ей необходим быстрый и качественный рост после восстановления.

Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей, фронтальное развитие инфраструктуры. Эти задачи мы также будем решать вместе, — подчеркнул Путин.

Ранее в Кремле назвали главной задачей российских властей создание комфортных условий для российского и иностранного бизнеса и специалистов.