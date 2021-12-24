Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции

Правительство должно будет сделать всё для того, чтобы индексировать пенсии по уровню фактической инфляции и выполнить обещания прошлых лет. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

В следующем году решения будут приняты по силовому блоку, чтобы уравнять все выплаты. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих, — отметил президент.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров, сообщил глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в рамках принятого госбюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года уровень инфляции будет выше.

В ноябре на совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции. Он пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.

В Минтруде между тем напомнили, что пенсионное законодательство содержит жёсткое требование индексации пенсий по уровню не ниже фактической инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. В 2016 году пенсии были повышены на 4%, после чего в январе 2017 года всем категориям пенсионеров выплатили по пять тысяч рублей. В январе 2019 года выплаты неработающим пенсионерам были увеличены сверх уровня инфляции за 2018 год, это же касалось выплат в 2020 и 2021 годах. Также готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022-м по итогам 2021 года.