В Минтруде заявили, что темп роста пенсий с 2016 года превысил инфляцию

В пресс-службе Минтруда прокомментировали информацию о том, что за 6 лет пенсионерам недоплатили около 90 тысяч рублей, искусственно занизив уровень индексации. Там заявили, что темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам обеспечивается выше уровня инфляции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

На период с 2019 по 2024 годы предусмотрено ежегодное увеличение страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии выше инфляции, — подчёркивается в документе.

Там напомнили, что пенсионное законодательство содержит жёсткое требование индексации пенсий по уровню не ниже фактической инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. В 2016 году пенсии были повышены на 4%, после чего в январе 2017 года всем категориям пенсионеров было выплачено по пять тысяч рублей. В январе 2019 года выплаты неработающим пенсионерам были увеличены сверх уровня инфляции за 2018 год, это же касалось выплат в 2020 и 2021 годах. Также готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин отметил, что в 2015 году официальный уровень инфляции составил 12,7% и по закону пенсии следовало индексировать соответствующим образом, однако итоговый уровень индексации составил лишь 4%. По его словам, разница между положенным по закону и фактическим уровнем индексации составила чуть более 90 тысяч рублей.