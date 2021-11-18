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Путин потребовал сохранить индексацию пенсий

Путин потребовал не отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции
18:50, 18 ноября 2021
Путин потребовал сохранить индексацию пенсий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Он пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.

На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Напомню, начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно, — пояснил глава государства.

Путин пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что пенсионную систему РФ необходимо реформировать таким образом, чтобы пенсии индексировались и полноценно пересчитывались. По его мнению, каждый гражданин должен иметь доступ ко всей информации о пенсионных выплатах.

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