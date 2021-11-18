Путин потребовал сохранить индексацию пенсий

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Во время прошлой переписи населения в 2010 году некоторые из граждан России называли себя орками, эльфами и другими фантастическими видами, и их учитывали при сборе данных. Но, например, среди жителей Подмосковья троллей с орками не оказалось, сообщил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев телеканалу «360».

Человек может самоопределиться, сказать, что он считает. <...> Можно рассказать о национальной принадлежности некоторых граждан РФ по результатам переписи 2010 года — у нас проживали орки, тролли, последние из могикан....