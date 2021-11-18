Путин потребовал сохранить индексацию пенсий

Путин потребовал сохранить индексацию пенсийПутин потребовал не отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции
Российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Он пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.
На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Напомню, начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно, — пояснил глава государства.
Путин пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что пенсионную систему РФ необходимо реформировать таким образом, чтобы пенсии индексировались и полноценно пересчитывались. По его мнению, каждый гражданин должен иметь доступ ко всей информации о пенсионных выплатах.