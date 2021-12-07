Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты России подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в рамках принятого госбюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года уровень инфляции будет выше, пишет РИА Новости.

Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <...> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения, — сказал Котяков.

Как сообщалось, в ноябре на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции. Он пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.

Ранее стало известно, что Минтруд утвердил новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, с 1 января 2022 года, если пожилые люди не успели при жизни получить пенсию, то на неё смогут претендовать их наследники. Пенсионеры также освобождаются от удержаний из пенсии в случае признания их банкротами.