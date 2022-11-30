Путин: люди определяют благосостояние по количеству денег в кармане Путин поставил кабмину задачу добиться реального повышения доходов россиян

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу добиться реального повышения доходов россиян. Глава государства обратил внимание на то, что граждане страны определяют свое благосостояние по количеству денег в кармане, а не по статистическим расчетам, пишет «Российская газета».

Мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистические учеты сами нуждаются в совершенстве, а во-вторых, люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане, — заявил Путин.

По словам Путина, властям удалось добиться позитивных показателей. Уровень бедности в третьем квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом немного снизился, растут номинальные доходы людей.

Путин также подчеркнул, что в 2022 году в России нужно создать условия для повышения зарплат, решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. Как подчеркнул глава государства, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.