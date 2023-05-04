Путин поручил помогать бизнесу в Белгородской области Путин поручил помогать пострадавшему от обстрелов бизнесу в Белгородской области

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым

Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову помогать бизнесу Белгородской области, пострадавшему от обстрелов, а также продолжить работу по восстановлению предприятий. По его словам, которые приводит ТАСС, бизнес пострадал также в Брянской, Курской областях и в Крыму.

Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им, — сказал Путин.

Решетников, в свою очередь, рассказал, что посетил пострадавшие промышленные объекты в Белгородской области, в том числе химическое предприятие в городе Шебекино. По его словам, предприятие сильно пострадало, однако люди сами начали восстанавливать конкретный объект. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что правительством все решения были приняты, пострадавшим регионам суммарно выделен 1 млрд рублей

28 апреля сообщалось, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи. Также с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.