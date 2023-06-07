Путин поручил главе МЧС помочь спасти затопленные районы Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Местные жители во время подтопления в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин обратился к главе МЧС Александру Куренкову с поручением организовать помощь в прибрежных районах Херсонской области, которые оказались затоплены из-за разрушения Каховской ГЭС и дамбы, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет как о помощи жителям региона, так и об устранении последствий затопления.

Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, — сказал Песков.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев позже отмечал, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.