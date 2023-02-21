Россиянам увеличат минимальную зарплату на 18,5% Путин: МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, зарплаты должны быть проиндексированы к 1 января 2024 года.

Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача: обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. <...> Будем и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше роста инфляции. <...> Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, — пообещал Путин.

Также глава государства предложил увеличить налоговый вычет для студентов и школьников на образование с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Вычет за лечение он призвал увеличить со 120 до 150 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что все налоговые вычеты должны выплачиваться в оперативном порядке.

Кроме этого, президент России сообщил, что власти новых регионов России смогут использовать бюджетные средства, заложенные на 2024 год, для реализации национальных проектов.

В январе Путин поручил кабмину повысить до конца 2023 года размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции. Кроме того, правительству поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Доклад по данному вопросу министры должны представить до 1 июля.