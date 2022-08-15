Путин поблагодарил солдат и оружейников за выполнение долга в Донбассе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот». По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, следует поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, «которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны».

Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надёжно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие предприятия и организации из Белоруссии, Казахстана, Индии, Пакистана, Узбекистана и других государств. Россия впервые покажет на форуме новую дымовую гранату РДГ-У, которая заменит аналогичные изделия 60–70-х годов, до сих пор находящиеся на вооружении ВС РФ. Граната предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника.