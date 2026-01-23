Путин планирует позвонить пострадавшему в ДТП губернатору

Российский президент Владимир Путин собирается позвонить пострадавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Хинштейн хочет продолжать работу, и Кремль его в этом поддерживает.

Президент собирается ему позвонить, но были контакты с Кремлем. Они моментально были, собственно, как только он вышел из наркоза, — отметил он.

До этого Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП — машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам губернатора, он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий. Никто не пострадал. После губернатор вышел на связь и рассказал, что в результате удара получил перелом бедренной кости.

До этого четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы). Еще несколько человек получили травмы.