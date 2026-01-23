Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:47

Путин планирует позвонить пострадавшему в ДТП губернатору

Песков: Путин собирается позвонить пострадавшему в ДТП Хинштейну

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российский президент Владимир Путин собирается позвонить пострадавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Хинштейн хочет продолжать работу, и Кремль его в этом поддерживает.

Президент собирается ему позвонить, но были контакты с Кремлем. Они моментально были, собственно, как только он вышел из наркоза, — отметил он.

До этого Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП — машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам губернатора, он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий. Никто не пострадал. После губернатор вышел на связь и рассказал, что в результате удара получил перелом бедренной кости.

До этого четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы). Еще несколько человек получили травмы.

Дмитрий Песков
Александр Хинштейн
ДТП
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили поощрить родителей школьников-отличников
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.