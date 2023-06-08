Путин оценил работу Собянина на посту мэра Москвы Путин высоко оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, поддержка главы государства на выборах мэра очевидна.

Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что столица является одним из передовых регионов, которые задают тренды во всех областях развития страны.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что сотрудники бюджетных организаций столицы начали получать письма, где их обязуют привлечь трех друзей к участию в осенних выборах мэра столицы, иначе их обещают лишить крупных премий.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Во время совещания члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование. Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.