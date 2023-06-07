«Осторожно, Москва»: бюджетникам надо привести трех друзей на выборы мэра

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что сотрудники бюджетных организаций столицы начали получать письма, где их обязуют привлечь трех друзей к участию в осенних выборах мэра столицы. Канал пишет, что сотрудники рассказали о штрафных санкциях за отказ — их обещают лишить крупных премий.

У бюджетников начались рассылки по выборам, собирают списки москвичей + три друга обязательно. Если этого не сделать, обычно угрожают лишением премий, а у бюджетников ежемесячная ЗП на половину из «премий» состоит. Если профиль не заполнен, то возвращают и просят либо заполнить, либо заменить друга, — рассказали сотрудники, получившие рассылку.

Ранее Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Во время совещания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование. Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.