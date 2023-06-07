Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва»

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября. Во время совещания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Также в ЦИК проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование.

Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.

[Из одобренных на участие в ДЭГ субъектов] 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли, — заявила Памфилова.

Изначально заявки на участие в ДЭГ подали 30 регионов, но часть участников в итоге отозвали заявки. В некоторых регионах цифровой формат голосования будет применяться только на отдельных выборах внутри субъекта, но не во всей области.

В Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.