Российский регион отказался от дистанционных выборов В Хакасии отказались от дистанционного голосования на выборах из-за проблем с интернетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 2023 году, сообщает Daily Storm со ссылкой на замглавы республики Татьяну Курбатову. По ее словам, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.

Правительство, проанализировав доступность для избирателей и эффективность ДЭГ при подведении результатов, вынесло отрицательное заключение о целесообразности ДЭГ на выборах главы Республики Хакасия, — сказала Курбатова.

Она пояснила, что препятствиями для использования ДЭГ в регионе являются проблемы с интернетом в отдаленных и труднодоступных территориях, а также низкий уровень цифровой грамотности сельского населения.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в Хакасии будут проходить выборы главы республики, депутатов Верховного совета, а также на муниципальном уровне.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что ДЭГ положительно влияет на легитимность выборов. По его словам, технология позволяет снизить влияние человеческого фактора на избирательный процесс.