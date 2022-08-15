Эксперт рассказал о тонкостях дистанционного электронного голосования Политолог Асафов: дистанционное электронное голосование уменьшает влияние человеческого фактора

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) положительно влияет на легитимность выборов, считает политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что введение такой технологии позволит снизить влияние человеческого фактора на процесс.

Дистанционное электронное голосование, ставшее привычным и удобным для москвичей, вместе с другими электоральными новациями приводит только к повышению легитимности, поскольку снижает количество человеческих ошибок и в целом уменьшает влияние человеческого фактора, — объяснил Асафов.

Политолог отметил, что каждой партии предоставят инструменты или технологическую базу для создания инструментов наблюдения за ходом дистанционного голосования. По его словам, результаты соцопросов указывают на то, что доверие москвичей к дистанционному голосованию наблюдается даже со стороны тех, кто слабо осведомлен, что станет предметом выборов.

Асафов считает, что совокупность ДЭГ с новыми инструментами наблюдения, а также создание электронного списка избирателей приведёт к повышению легитимности. Кроме того, по его мнению, это будет поднимет уровень доверия избирателей и явки.

В марте Госдума приняла закон о единых правилах и процедурах дистанционного и электронного голосования. Правила будут действовать на федеральном и региональном уровнях.

Также в документ был внесён ряд поправок, которые касаются избирательного законодательства в целом. Если раньше граждане, осуждённые за экстремистскую деятельность, не могли избираться в госорганы только на срок судимости, теперь они не смогут участвовать в выборах еще 5 лет после её погашения. Кроме того, лица, причастные к экстремистским и террористическим организациям, лишаются права избираться президентом.