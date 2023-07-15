Путин обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора, среди прочего, обсуждались вопросы подготовки саммита БРИКС, который будет проходить в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Владимир Путин и Сирил Рамафоза условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, — рассказали в Кремле.

Путин также поддержал инициативу собеседника об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы в дипломатической плоскости.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если Путин посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Призыв связан с решением МУС выдать ордер на арест российского лидера в марте 2023 года.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на этом фоне выразил уверенность в том, что ЮАР откажется выполнять решение международной организации и гарантирует безопасность Владимира Путина на саммите БРИКС.