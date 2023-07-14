В Госдуме объяснили слова Рамафосы о личном участии Путина в саммите БРИКС Депутат Морозов предположил, что ЮАР откажется исполнять ордер МУС на арест Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Руководство ЮАР откажется выполнять решения Международного уголовного суда (МУС), чтобы гарантировать безопасность президента России Владимира Путина для его участия в саммите БРИКС, предположил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по контролю, бывший начальник Управления администрации президента по внутренней политике Олег Морозов. По его словам, саммит БРИКС важен для России независимо от участия президента, так как остается одним из немногих международных форматов, где Россия может взаимодействовать с недружественными странами и высказывать свою позицию на международной арене.

Решение о участии президента России на саммите БРИКС в ЮАР будет приниматься руководством с учетом обстоятельств и возможных угроз. Если принято положительное решение, будут приняты меры для обеспечения безопасности президента и невозможности реализации нелепых решений Международного уголовного суда. Руководство ЮАР, вероятно, не будет выполнять решения этого суда. В случае участия президента будет гарантировано отсутствие репрессивных мер в отношении него, — сказал Морозов.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса намекнул на личное участие в саммите в Йоханнесбурге глав всех пяти государств — участников БРИКС, подчеркнув, что он будет проходить в очном формате. Помимо России в это межгосударственное объединение также входят Бразилия, Индия, КНР и ЮАР.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения относительно участия в саммите БРИКС. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты участия президента в саммите.