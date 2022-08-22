Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым подготовку саммита ШОС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Президент России Владимир Путин обсудил с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщается на сайте главы страны. Известно, что мероприятие должно состояться в середине сентября 2022 года.

В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым продолжено обсуждение <...> подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров обсуждалось дальнейшее развитие российско-узбекистанского сотрудничества.

В июле в Ташкенте прошло заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к саммиту, запланированного на 15–16 сентября в Самарканде.

Ожидается, что на встрече организация расширит свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран (ИРИ). Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии. Процедура по вступлению последней также может начаться осенью.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил на саммит ШОС президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер отметил, что Анкара хочет или присоединиться к «Шанхайской пятёрке», или стать наблюдателем в организации и партнёром.