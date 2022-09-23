Путин обсудил с членами Совбеза вопросы патриотического воспитания

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте президента. Оно было посвящено организации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе высшей школы и системе просвещения в целом.

У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения, — заявил президент.

Ранее стало известно, что учащиеся старших классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. В Рособрнадзоре отметили, что вопросы об СВО появятся в ЕГЭ после того, как будут внесены изменения в рабочие программы и учебники по дисциплине.

Кроме того, сообщалось, что Министерство просвещения России готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, начальная военная подготовка «формировала патриотическое воспитание», а также «мировоззрение школьников». Сейчас на это направлены уроки в рамках курса «Разговоры о важном», который появился в этом году.