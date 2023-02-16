Путин обещал рассмотреть вопрос помощи участникам СВО из ЧВК

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что власти рассматривают вопрос о поддержке и предоставлении социальных гарантий семьям тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине через частные военные компании. Об этом он заявил на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Глава РФ также предложил омбудсмену сформулировать ее предложения.

Уполномоченный по правам ребенка считает, что возникает социальная несправедливость, когда соцгарантии положены только детям военнослужащих, а детям ЧВК — нет.

Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их, — сказал Путин.

Кроме того, главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила богатым люди и компаниям с высоким доходом делиться прибылью с военными, особенно с теми, кто сейчас находится в зоне СВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобилизованные и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и денежных компенсаций, если указ о частичной мобилизации будет отменен. Указ продолжает действовать, так как в случае его отмены выплаты мобилизованным не будут соответствовать денежному содержанию контрактников.