Минобороны объяснило, почему нет указа об окончании мобилизации Минобороны России: мобилизованные лишатся соцгарантий, если отменить указ о мобилизации

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Мобилизованные и их семьи лишатся дополнительных соцгарантий и денежных компенсаций, если указ о частичной мобилизации будет отменен, сообщили в Минобороны России. Так ведомство ответило на запрос депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Указ продолжает действовать, так как в случае его отмены выплаты мобилизованным не будут соответствовать денежному содержанию контрактников.

В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — сообщили депутату в ведомстве.

Гайдук уточнил, что в декабре 2022 года направил обращение в Минобороны с просьбой содействовать изданию указа о завершении частичной мобилизации. Ответ он получил 13 февраля 2023-го.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов по объявлению второй волны мобилизации в России сейчас нет. Таким образом он отреагировал призыв посольства США к своим гражданам скорее покинуть Россию на фоне слухов о новой мобилизации. При этом Песков подчеркнул, что если у людей есть американское и российское гражданство, они могут быть призваны на военную службу в РФ.