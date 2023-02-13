«Это не новация»: Песков о сообщениях о второй волне мобилизации Песков вновь заявил, что второй волны мобилизации не будет

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Планов по объявлению второй волны мобилизации в России сейчас нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на новость о том, что посольство США призвало своих сограждан скорее покинуть Россию на фоне слухов о новой мобилизации. При этом Песков подчеркнул, что если у людей есть американское и российское гражданство, они могут быть призваны на военную службу в РФ, передает РИА Новости.

Данных о возможности второй волны мобилизации нету. <...> Призывы [гражданам США покинуть Россию] мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством, — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются и из-за рубежа, и внутри страны, но он просит ориентироваться на официальные данные. В ноябре прошлого года Песков заверил, что указ президента о прекращении частичной мобилизации не нужен для остановки мобилизационных мероприятий. По его словам, эта точка зрения содержится в заключении государственного правового управления администрации президента.

Позже Песков подчеркнул, что в вопросах мобилизации следует ориентироваться на слова президента России.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», в январе на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях.