«Осторожно, новости»: в Москве набирают специалистов по мобилизации «Осторожно, новости»: компании Москвы активизировали наем специалистов по воинскому учету

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что за последнюю неделю на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях. Как передает «Осторожно, новости», объявлений по поиску таких сотрудников за последнюю неделю появилось более 360.

Многие компании ищут специалистов отдела кадров, отвечающих за организацию мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания, но есть и те, кто под эту работу выделяют отдельную вакансию, — говорится в сообщении.

Ранее результаты исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», а также сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter показали, что в 2022 году спрос на услуги психологов в России увеличился на 62,87% по сравнению с 2021 годом. Эксперты утверждают, что потребность в психологической помощи вызвана событиями, связанными с проведением военной операции на Украине.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов ранее рассказал, что молодые работники сферы IT или телекоммуникаций могут рассчитывать на достойную оплату своего труда. По его словам, среди айтишников высокие зарплаты имеют специалисты, разрабатывающие сложные продукты.