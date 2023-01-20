Песков ответил на вопрос о «продолжающем действовать» указе о мобилизации Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросах о мобилизации

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга заявил журналистам, что в вопросах мобилизации следует ориентироваться на слова президента Владимира Путина. Журналисты попросили уточнить информацию в связи с публикациями, согласно которым «указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать». Песков заверил, что в период частичной мобилизации было набрано необходимое количество человек.

Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться, — цитирует Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются и из-за рубежа, и внутри страны, но он просит ориентироваться на официальные данные. Также в ноябре Песков заявлял, что указ президента о прекращении частичной мобилизации не нужен для остановки мобилизационных мероприятий. По его словам, эта точка зрения содержится в заключении государственного правового управления администрации президента.