Песков: указа о завершении частичной мобилизации в России не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ президента о прекращении частичной мобилизации не нужен для остановки мобилизационных мероприятий. По его словам, которые приводит ТАСС, данная точка зрения содержится в заключении государственного правового управления администрации президента.

Указ не нужен. На этот счёт есть заключение государственного правового управления Администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — подчеркнул Песков.

Ранее юрист Павел Чиков напомнил, что, в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Кроме того, в российском законодательстве термина демобилизации не существует, а заменяющее его понятие увольнения с военной службы отнесено к компетенции командира войсковой части.

Он также предположил, что официальное прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся, поскольку основание объявления частичной мобилизации, к которому относится «агрессия или непосредственная угроза агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ», не отпало. Успокаивать же общество, официально объявив о завершении мобилизации, власти, по его мнению, не намерены.