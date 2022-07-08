Путин назвал причины провала экономического блицкрига Запада Путин заявил, что экономический блицкриг Запада провалился благодаря работе ЦБ и правительства

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Владимир Путин

Экономический блицкриг Запада не состоялся, потому что Центробанк, кабмин, Госдума и Совет Федерации оперативно и слаженно отреагировали на этот вызов, заявил на совещании с кабмином президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет только к росту цен на газ, передает РИА Новости.

В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился, — сказал Путин.

Он отметил, что рост цен на газ в ответ на рестрикции Запада лишь в очередной раз доказывает, что санкции против России наносят больший ущерб тем странам, которые их и вводят. Путин также напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала $130 за баррель.

Ранее глава государства прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он уточнил, что несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно. Он добавил, что «кушать-то хочется всем, всему миру».

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец ранее заявил, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка был заранее запланированным Западом «блицкригом».