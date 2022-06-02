Путин наградил медалями трех граждан Британии Три британца получили медаль Ушакова участие в Северных конвоях в годы Второй мировой войны

Российский президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова троих граждан Великобритании за участие в Северных конвоях в годы Второй мировой войны, информация об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Медали получили Алан Кершоу, Мар Филип Юэн и Морган Сирил.

За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кершоу Алана, Мара Филипа Юэна, Моргана Сирила медалью Ушакова, — указано на сайте.

Северные конвои — транспортный коридор, через который в СССР доставлялись грузы по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Грузы отправлялись из портов Британии через бассейны Атлантического и Северного Ледовитого океанов в Архангельск и Мурманск. Конвои проходили через ожесточенные бои между британскими и немецкими флотами. Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено около 1400 торговых судов.

20 мая Путин также подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно. Павлов возглавлял батальон «Спарта» в Донбассе , который принимал участие во многих спецоперациях, в частности в обороне Славянска, боях за Иловайск и в штурме Донецкого аэропорта в 2014 году.