Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева) во время встречи. Третий слева: зять президента США Джаред Кушнер, справа: гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с за

Путин начал переговоры с американской делегацией в Кремле Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве, сообщает ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить урегулирование украинского кризиса и предложения США по этому вопросу.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что встреча Путина с американскими представителями пройдет в Представительском кабинете Кремля. Зарубин также отметил символичную рассадку: Уиткофф — напротив президента, а Кушнер, впервые посещающий Кремль, — по левую сторону от него.

До этого депутат Дмитрий Новиков сообщил, что Путин предупредил Европу о готовности России к противостоянию на тот случай, если ЕС попытается спровоцировать военный конфликт. Парламентарий подчеркнул, что европейские лидеры намеренно создают условия, мешающие мирному соглашению.

Новиков также отметил, что подобное заявление перед встречей с Уиткоффом определяет позицию России для переговоров. Он допустил серию встреч РФ и США для обсуждения американской платформы из 28 пунктов, подчеркнув, что переговоры необходимы для корректировки позиций и поиска возможного компромисса.