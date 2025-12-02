Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:37

Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником и старшим советником главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером пройдет в Представительском кабинете Кремля, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Он отметил важность посадки участников предстоящих переговоров.

По центру место президента, прямо напротив — табличка Стива Уиткоффа. Он здесь уже бывал и не раз, — подчеркнул Зарубин.

По левую сторону от Уиткоффа расположится Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Журналист уточнил, что политик посещает Кремль впервые. Это, добавил он, «придает переговорам еще дополнительные нюансы».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Путин предупредил ЕС, который стремится спровоцировать военный конфликт, о готовности России к противостоянию. Парламентарий отметил, что европейские лидеры пытаются сознательно создать условия, при которых подписание мирного соглашения, будет невозможно.

Журналист Джордж Гриллс между тем выразил мнение, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
США
Россия
переговоры
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.