Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником и старшим советником главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером пройдет в Представительском кабинете Кремля, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Он отметил важность посадки участников предстоящих переговоров.

По центру место президента, прямо напротив — табличка Стива Уиткоффа. Он здесь уже бывал и не раз, — подчеркнул Зарубин.

По левую сторону от Уиткоффа расположится Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Журналист уточнил, что политик посещает Кремль впервые. Это, добавил он, «придает переговорам еще дополнительные нюансы».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Путин предупредил ЕС, который стремится спровоцировать военный конфликт, о готовности России к противостоянию. Парламентарий отметил, что европейские лидеры пытаются сознательно создать условия, при которых подписание мирного соглашения, будет невозможно.

Журналист Джордж Гриллс между тем выразил мнение, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.