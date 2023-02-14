«Пусть сами разбираются»: Песков о воздушных шарах над США Песков: США должны сами разобраться с причинами полетов воздушных шаров над их территорией

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Америка должна сама разобраться с причинами полетов воздушных шаров над ее территорией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не намерены комментировать данную ситуацию.

Что касается истории с шарами, которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка, вряд ли нужно на кого-то пенять, лучше, чтобы американцы сами разбирались, — заявил представитель Кремля.

В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.

Между тем глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.