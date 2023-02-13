Военные США могли сбить объекты внеземного происхождения NORAD: военные не исключают версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Фото: NASA/Global Look Press

Сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Об этом заявил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы. Слова военного приводит РИА Новости.

В ходе брифинга у ван Херка спросили, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых объектов.

Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий, — ответил глава NORAD.

Он также добавил, что военные продолжают проводить оценку каждой угрозы, которая приближается к Северной Америке и предпринимают попытки идентифицировать их.

Кроме того, ван Зерк рассказал, что американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах.

Телеканал CNN в своих репортажах цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые рассказывали о том, что не смогли визуально определить, где у аппаратов расположены двигатели.

В Пентагоне говорят, что объекты, сбитые на севере, очевидно отличаются от ранее перехваченного китайского аэростата-шпиона

На минувших выходных сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой.

В целом же, на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.