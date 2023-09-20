Пушков заявил, что для Варшавы интересы Польши превыше Украины

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда поставил интересы своего государства выше нужд Киева, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он добавил, что польский лидер сравнил Украину с утопающим.

Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. «Утопающий хватается за все, что может...» Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине, — написал Пушков.

По словам сенатора, украинские власти полагают, что западные страны должны пожертвовать своими интересами ради Киева. Такой подход входит в конфликт с позицией украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН по причине изменения расписания. По данным СМИ, изначально этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Варшавой и Киевом на фоне продления эмбарго на украинское зерно.

Также в ближайшие дни Украина может ввести запрет на импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом, как утверждается, сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.