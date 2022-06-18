Пушков предупредил о новой угрозе для «увлечённой Украиной» Европы Пушков: «увлечённая Украиной» Европа не видит настоящих угроз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совбеза Алексей Пушков заявил, что лидеры европейских стран, «увлеклись Украиной» и не замечают подлинных угроз. Между тем волна аномальной жары, которая надвигается на Европу, принесет «мощный и серьёзный кризис», отметил он в Telegram

Увлечённые Украиной евролидеры подзабыли, что грядёт куда более мощный и серьёзный кризис, по сравнению с которым судьба отдалённых территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу, — говорится в его сообщении.

Так Пушков отреагировал на сообщение Всемирной метеорологической организации о сильной волне жары, которая обрушилась на европейские страны, где температура воздуха уже превышает норму на десять градусов.

Ранее стало известно, что Алексей Пушков заявил: санкционная политика США оказалась с изъяном. Она привела к тому, что урон нанесен американской экономике, а на политику Москвы ограничения никак не повлияли. Сенатор добавил, что сложившееся положение вещей, говорит о плохом просчитывании санкций.