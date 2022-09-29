Продажу кошек и собак в зоомагазинах могут запретить с 1 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 марта 2023 года в России могут запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах, так как условия для их содержания там не могут быть подходящими, сообщает «Парламентская газета». По словам автора законопроекта депутата Госдумы Владимира Бурматова, купить этих животных можно будет в питомниках, в которых животных можно было бы расположить в просторных вольерах с достаточным доступом воздуха и возможностью полноценного выгула. Он отметил, что содержание животные раньше регулировалось законом меньше, чем продажа корма для них.

Парадокс: чтобы, например, продавать корма для животных или аксессуары для них, вы должны получить пачку разрешительной документации, а вот чтобы торговать теми, для кого эти корма и аксессуары предназначаются, не надо получать ничего, — возмутился парламентарий.

Издание уточняет, что правительству и отрасли решили дать время подготовиться к изменениям. Поправкой, которую внесли в документ его автор, а также депутаты Госдумы Тимофей Баженов и Николай Валуев, начало действия закона перенесли на 1 марта следующего года. После этого нельзя будет продавать четвероногих, не соблюдая все нюансы, определенные кабмином.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский ранее утверждал, что запрет на продажу животных в зоомагазинах, который планируют ввести в России, только ухудшит их положение. По его словам, вместо этого следует регламентировать содержание питомцев в местах торговли.