12 февраля 2026 в 13:24

«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном

Песков заявил, что Путин никогда не отказывался от контактов с Макроном и Мерцем

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от прямых контактов с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, при желании политики всегда могут просто позвонить друг другу.

Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток. Здесь особо попыток и не нужно предпринимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Путин никогда не отказывался от прямых контактов, — отметил Песков.

Таким образом он отреагировал на слова президента Литвы Гитанаса Науседы. Политик призвал европейских лидеров не царапаться в двери Кремля. Он предложил выработать общую стратегию в отношениях с Москвой.

Что касается встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, по словам Пескова, позиция российского лидера не изменилась. Представитель Кремля также обратил внимание, что в Европе сформировались два противоположных лагеря по вопросу отношений с Россией.

