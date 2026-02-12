В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским

Позиция президента РФ Владимира Путина о возможности встречи с главой Украины Владимиром Зеленским именно в Москве не изменилась, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в отказе Зеленского приезжать в российскую столицу нет ничего нового, это не первое подобное заявление, передает РИА Новости.

Да, эта позиция Путина всем хорошо известна, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность направить делегацию для переговоров по урегулированию конфликта в Москву. По информации украинских журналистов, такой вариант рассматривается для ускорения мирного процесса.

В свою очередь экс-депутат Рады Владимир Олейник выразил мнение, что украинские переговорщики не отправятся в Москву из-за убежденности в том, что на родине их приезд будет воспринят как поражение и сдача национальных интересов. По его мнению, Зеленский сам загнал себя в ловушку радикальными высказываниями. Бывший депутат не исключил, что слухи о готовящейся встрече в Москве являются информационным вбросом.