Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию

Украинские переговорщики не отправятся в Москву для встречи с российской стороной из-за идеологии, что на родине их приезд будет воспринят как поражение и сдача национальных интересов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, действующий президент страны Владимир Зеленский сам загнал себя в ловушку радикальными высказываниями.

Если украинские политики приедут в Россию для переговоров, то на родине националисты воспримут это как проигрыш и сдачу интересов: «Вы поехали на поклон». Поэтому я, например, не знаю тех людей, которые согласятся отправиться в Москву, чтобы потом вернуться в Киев. Зеленский, конечно, сам не поедет. Он понимает, что для него это будет тотальный проигрыш. При этом он сам загнал себя в эту ловушку. И своим подчиненным он не позволит поехать в Россию, — пояснил Олейник.

Он не исключил, что слухи о готовящейся встрече в Москве являются информационным вбросом. По его словам, логика переговорного процесса диктует, что проигравшая сторона должна сама ехать к победителю.

У Киева проблемы с деньгами, армией, оружием и так далее. Так исторически всегда складывалось, что проигравшая сторона едет на переговоры к победителю. Никто не отправлялся в третьи страны, напрямую разговаривали. Поэтому, скорее всего, новость, что Киев может послать делегацию на переговоры в Москву — вброс, — подытожил Олейник.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность направить делегацию для переговоров по урегулированию конфликта в Москву. По информации украинских журналистов, такой вариант рассматривается для ускорения мирного процесса.