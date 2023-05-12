Правительство выступило против освобождения неслуживших от мобилизации

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освободить от частичной мобилизации граждан, не служивших в армии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии. Законопроект внес депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев, напомнивший, как президент России Владимир Путин обозначил категории тех, кто подлежит частичной мобилизации. Это должны быть россияне, состоящие в запасе, прежде всего проходившие службу, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, — ответил кабмин в отзыве на законопроект.

В правительстве пояснили, что расширять перечень имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации нецелесообразно. Сам Матвеев отметил, что, судя по отзыву, в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Он заявил, что такой подход возможен только в случае объявления войны.

Ранее президент РФ издал указ о проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе. Численность тех, кто под них подпадает, не раскрывается. Два пункта документа засекречены и предназначены «для служебного пользования». Кого призовут, может ли за военными сборами скрываться подготовка к новой мобилизации, будут ли сейчас отправлять в зону СВО — в материале NEWS.ru.