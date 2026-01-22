Правительство РФ рассмотрит стратегию демографического развития ДФО

Новая долгосрочная стратегия демографической политики для Дальневосточного федерального округа до 2030 года направлена на рассмотрение в правительство России, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Документ должен стать преемником макрорегиональной программы демографического развития, действовавшей ранее.

Стратегия демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сейчас документ находится на подписи у председателя правительства Михаила Мишустина, — говорится в сообщении.

Его разработкой занималось Минвостокразвития России в тесном взаимодействии с региональными властями, федеральными ведомствами, а также научными и экспертными кругами. В основе подготовки лежал детальный анализ результатов предыдущей концепции, действие которой завершилось в 2025 году. Ожидается, что после подписания главой правительства стратегия станет основой для системной работы по закреплению населения на Дальнем Востоке.

Ранее президент России Путин заявил о планах по внедрению дополнительных мер государственной поддержки семей, в которых есть дети. В ходе заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию он сообщил, что эти меры будут включать в себя специальные выплаты для семей с невысоким уровнем доходов.