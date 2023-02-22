Правительство получит право скрывать статистику Госдума приняла закон о праве правительства приостанавливать раскрытие статистических данных

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Закон, наделяющий правительство правом приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России, принят Госдумой сразу в двух чтениях — втором и третьем, передает ТАСС. Действующие сейчас нормы не предполагают гибких механизмов, позволяющих оперативно принимать решения об ограничении доступа к данным.

Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения, — говорится в тексте.

Уточняется, что норма была оформлена как поправка ко второму чтению правительственного законопроекта об особенностях статистического учета в новых субъектах РФ.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, cогласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в Сети без указания персональных данных.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательcтву Павла Крашенинникова, являющегося одним из автором поправок, публиковаться будет только обобщенная статиcтика о представлении депутатами ряда сведений и исполнении ими закона о противодействии коррупции. Для депутатов и сенаторов сохранятся все механизмы подачи дeклараций, об уменьшении контроля, по словам Крашенинникова, речи нет.