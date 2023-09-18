Появились фото из поездки Медведева в ДНР

Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает бойца ВС РФ во время посещения полигона подготовки военнослужащих, набранных по контракту. Полигон расположен в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения

РИА Новости опубликовало фото Дмитрия Медведева во время поездки в ДНР. До этого сообщалось, что зампред Совбеза РФ побывал на линии боевого соприкосновения. На опубликованных фото видно, как Медведев награждает бойцов, цепляя на их одежду боевые награды и пожимая руку.

Помощник зампреда Совбеза Олег Осипов рассказывал, что Медведев ознакомился с ходом обучения бойцов и условиями их службы.

Уточнялось, что Медведев проводил встречу с военными, которые были набраны в ВС РФ в рамках кампании по привлечению на контрактную службу.

В августе 2022 года Дмитрий Медведев посещал Луганскую Народную Республику по поручению президента Владимира Путина. Там же он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Также в мероприятии приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.