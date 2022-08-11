Медведев посетил Донбасс

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Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 11 августа посетил Луганскую Народную Республику. В своем Telegram-канале он написал, что такое поручение ему дал президент России Владимир Путин.

В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, — сообщил Медведев.

По его словам, особое внимание на совещании было уделено гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан.

Медведев добавил, что в мероприятии приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел, — написал Медведев.

Ранее он заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях. По словам Медведева, бывшие партнеры, жаждущие военного поражения Москвы, предпринимают попытки навязать международному сообществу свои правила.

Политик считает, что Украина может потерять остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. По его мнению, после переворота в 2014 году Киев лишился независимости и перешел под влияние западных стран. В этой связи будущее республики отличается от того, каким его видит руководство страны. Аргументируя свой тезис, он прикрепил картинку, на которой изображены две карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.