Песков заявил о сильном антироссийском настрое стран НАТО Песков: страны НАТО в преддверии саммита демонстрируют сильный антироссийский настрой

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Страны-участницы НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе демонстрируют антироссийский настрой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это сквозит в заявлениях представителей государств, входящих в состав Альянса, передает РИА Новости.

Содержательная часть в канун этого саммита уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов Альянса, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что важно обратить внимание на содержательную часть этого мероприятия, а не то, где именно проходит саммит, близко ли, далеко от России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что власти Украины и ВСУ могут совершить провокацию в зоне проведения специальной военной операции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы увеличить шансы на вступление в Альянс.