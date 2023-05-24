Российские военнослужащие и пограничники выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые атаки ВСУ на Белгородскую область. По его словам, в рамках СВО ведется сложная и напряженная работа, передает ТАСС.
Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу, — сказал представитель Кремля.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел режим контртеррористической операции после того, как подтвердил сообщения о проникновении на территорию региона группы диверсантов с Украины. После их уничтожения режим КТО был отменен.
По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации ДРГ было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.
Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.