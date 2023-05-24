Песков отреагировал на сообщения о новых атаках ВСУ на Белгородскую область Песков заявил, что российские пограничники выполняют свою работу в Белгородской области

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российские военнослужащие и пограничники выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые атаки ВСУ на Белгородскую область. По его словам, в рамках СВО ведется сложная и напряженная работа, передает ТАСС.

Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу, — сказал представитель Кремля.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел режим контртеррористической операции после того, как подтвердил сообщения о проникновении на территорию региона группы диверсантов с Украины. После их уничтожения режим КТО был отменен.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации ДРГ было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.