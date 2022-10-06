Песков высказался об участии Москвы в расследовании диверсий на СП Песков: Москву пока не планируют привлекать к расследованию терактов на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Россию пока не привлекали к расследованию диверсии на «Северных потоках», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что по дипломатическим каналам Москва получила сообщение, что ее не планируют подключать к следствию.

Москва по дипломатическим каналам получила информацию, что пока привлекать ее к расследованию терактов на «Северных потоках» не планируется, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва должна стать полноправным участником расследования причин инцидента с «Северными потоками». По его словам, Кремль настораживают заявления из Дании и Швеции, согласно которым какое-либо сотрудничество с российской стороной по этому поводу исключается.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.