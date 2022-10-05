Песков оценил участие России в расследовании ЧП с «Северными потоками» Песков назвал обязательным участие России в расследовании инцидента с «Северными потоками»

Фото: nord-stream2.com

Россия должна стать полноправным участником расследования причин инцидента с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москву настораживают заявления из Дании и Швеции, согласно которым какое-либо сотрудничество с российской стороной по этому поводу исключается.

Мы, безусловно, будем ждать уточнений на этот счёт, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что на Западе не пытаются скрыть свою причастность к взрывам на «Северных потоках». По его словам, лидеры западных стран заранее сообщили о планах разрушить инфраструктуру для поставок газа, а теперь обвиняют в диверсиях Москву.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.